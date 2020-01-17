بريطانيا تصنف «حزب الله» منظمة إرهابية

صنفت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الجمعة، "حزب الله" منظمة إرهابية.وجمدت الخزانة البريطانية أصول حزب الله بالكامل، حسب قانون تجميد أصوت الجماعات الإرهابية 2010.كان مسئول بالحزب، أعلن في وقت سابق، أن رد "حزب الله" على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، سيكون حازمًا.