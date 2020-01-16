«صليب موسى».. رواية هيثم دبور الأولى في معرض الكتاب

وقّع الكاتب والسيناريست هيثم دبور، عقد نشر روايته الأولى "صليب موسى" مع أحمد بدير مدير عام دار الشروق، والتي ستكون ضمن إصدارات "الشروق" خلال معرض القاهرة للكتاب 2020.وقال هيثم دبور في تصريحات صحفية عن الرواية: "عمدت أن أضع عبارة (المعلومات التي بُنيت عليها الرواية صحيحة) بعد اندهاش قراء المسودات الأولى، لكل ما تحويه الرواية من كشف لمساحات تاريخية وجغرافية ودينية غير مألوفة للقارئ، وهو ما استغرق نحو 4 سنوات للبحث والتدقيق والاستعانة بأرشيف أمريكي وألماني وفرنسي، وزيارة مؤسسات أكاديمية للاطلاع على نسخ أصلية من الوثائق التاريخية، ومعايشة أماكن الأحداث مع مصور محترف".من ناحيته قال أحمد بدير، مدير عام دار الشروق في تصريحات خاصة، إن الدار تحمست لنشر الرواية الأولى لهيثم دبور فهي رواية مثيرة من نوعية أدب الجريمة وبها جرعة عالية من التشويق والغموض، واستطاع هيثم أن يمزج بين أسلوبه السينمائي والأدبي في كتابته للرواية.وأضاف "بدير"، أن الدار لمست مجهودًا كبيرًا وواضحًا في البحث التاريخي وتدقيق المعلومات المبنية عليها الأحداث، والذي انعكس إيجابيًا على خروجها بشكل متقن، موضحًا أنها ستكون ضمن إصدارات دار الشروق في معرض القاهرة للكتاب 2020.هيثم دبور كاتب وشاعر وسيناريست مصري، حاصل على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو عام 2016، وكتب السيناريو لعدد من الأفلام الروائية القصيرة والطويلة، منها فيلم "فوتوكوبي" الحائز على جائزة أفضل فيلم في مهرجان الجونة 2017، والفيلم القصير "ماتعلاش عن الحاجب" الحاصل على عدد من الجوائز السينمائية، وفيلم"عيار ناري".وصدرت للمؤلف الكتب الساخرة "أول مكرر" و"مادة 212"، ودواوين "بكرة مش مهم الساعة كام" و"أزمة منتصف العمر 23" و"حالة المصري" و"يأكلهن سبع عجاف" و"إن Jazz التعبير"، والمجموعات القصصية "ضهر الفرس" و"إشي خيال".