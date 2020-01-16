للوقوف على حال «حمام موسى».. وفد برلماني في جنوب سيناء

بدأت لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس النواب زيارتها إلى محافظة جنوب سيناء للوقوف على حال بعض الآثار بالمحافظة.وأكد النائب محمد شعبان وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، أن الزيارة التى تقوم بها اللجنة لمحافظة جنوب سيناء تستهدف الوقوف على حال حمام موسى بمدينة طور سيناء، وذلك على خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب حسان.وقال "شعبان " إن اللجنة ستقوم بزيارة إذاعة جنوب سيناء لتفقد الأوضاع بها، ولاسيما فى ظل عدم وصول إرسال الإذاعة للعديد من المناطق داخل المحافظة.كما ستزور متحف شرم الشيخ والمسرح الصيفى وقصر ثقافة شرم الشيخ.كما ستلتقي اللجنة غدا بمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة فى حوار مفتوح.ويشار إلى أن منطقة جبل وحمام موسى بمدينة طور سيناء تشتهر بوجود عدد كبير من النخيل، والذى يضم ما يقرب من 5 آلاف نخلة تثمر أجود أنواع التمر والبلح. ومنطقة جبل وحمام موسى الجبل الذي كان يناجي من أعلاه سيدنا موسى ربه، كما يوجد بهذه المنطقة طريق الحج القديم، والذي كان يستخدمه الحجاج حتى يصلوا إلى مدينة سانت كاترين.ويضم الوفد البرلمانى المتواجد حاليا فى مدينة شرم الشيخ ١٢ نائبا من أعضاء لجنة الثقافة والآثار والإعلام وهم النائب محمد شعبان وكيل اللجنة والدكتور نادر مصطفى امين سر اللجنة والنواب ياسمين ابو طالب وثناء برغش وتامر عبد القادر وجلال عواره ونشوى الديب وجليلة عثمان وأسامة شرشر وجمال كوش وأحمد أبو العزم ومعتز الشاذلى.