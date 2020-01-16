البنوك تصعد بمؤشرات البحرين بمستهل تعاملات الأسبوع

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، لدى مستهل تعاملات جلسة، اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحا 0.72 نقطة ليصل إلى مستوى 1636.93 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعي البنوك التجارية والصناعة، وجرت التداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.5 مليون سهم بقيمة 556.3 ألف دينار.وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.11% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.28%، بعد إعلانه نتائج الاستحواذ على بنك البحرين الإسلامي.فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة "جي إف إتش" المالية بنسبة 0.45%.أعلنت شركة مجموعة "جي إف إتش" المالية، أنها بصدد إصدار صكوك لمدة 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، وذلك يتماشى مع قرار الجمعية العمومية في ديسمبر الماضي بإصدار صكوك تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار في إصدار واحد أو عدة إصدارات.وأضافت المجموعة، فى بيان لبورصة دبي، اليوم الخميس، أن هناك احتمالية لإدراج تلك الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولي في بورصة لندن، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع مستثمرين اعتبارا من 15 يناير 2020 في آسيا والإمارات العربية المتحدة ولندن.وأشارت إلى أنها عينت بنك "سوسيتيه جنرال"، وبنك "ستاندرد تشارترد" للعمل كمنسقين عالميين ومديرين رئيسيين مشتركين للإصدار.وأضافت أن بنك "الإمارات دبي الوطني كابيتال" وشركة "كامكو للاستثمار"، وبنك "المشرق"، و"شعاع كابيتال"، وبنك "وربة" ستكون أيضا مدراء رئيسيين مشتركين.وبخصوص النتائج المالية للشركة، انخفضت الأرباح بنسبة 30.2% خلال الربع الثالث من عام 2019، على أساس سنوي إلى 21.82 مليون دولار، مقابل 31.25 مليون دولار بالربع الثالث من عام 2018.