نبيل الحلفاوي: أهم مكاسب مباراة الأهلي «تعميد كهربا رسميًا»

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة النادي الأهلي وطنطا، ضمن مباريات الدوري المصري، والتي حقق فيها النادي الأهلي الفوز بخماسية نظيفة.



وقال نبيل الحلفاوي، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "كانت المباراة صعبة لتكتل طنطا دفاعيًا حتى بعد الهدف الأول.. بعد الثاني فتحوا إلى حد ما فاستقبلوا الثالث.. فحدث الانهيار الذي أدى للرابع والخامس".



وأضاف: "أهم المكاسب: تعميد كهربا رسميا سجل 3 أهداف في الوقت الذي لعبه.. ألغي منها هدف للمسة يد أجايي، وترسيخ الثقة لدى مروان.. وتأكيد أهمية الشيخ".



سجل خماسية الأهلي، حسين الشحات وكهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن ليرفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله بالفوز في 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة ويؤمن قمة الدوري فيما يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط ويستمر في المركز السادس عشر.

