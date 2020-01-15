«بنات ثانوى» يتفوق على «يوم وليلة» بشباك التذاكر

يواصل فيلم "بنات ثانوي" نجاحه بشباك التذاكر المصري، حيث يحقق إيرادات يومية بشكل كبير، فحصد مساء أمس الثلاثاء 276،066 جنيه، ليصبح مجمل إيراداته 2،609،397 جنيه خلال 9 أيام منذ طرحه بالسينمات.



بينما حقق فيلم "يوم وليلة"، الذي طرح بنفس توقيت فيلم "بنات ثانوي"، إيرادات مساء أمس الثلاثاء، بلغت 114،783 جنيه، ليحصد مجمل إيرادات وصلت إلى 1،582،642 جنيه خلال تسعة أيام منذ طرحه بالسينمات.



ويشارك في بطولة "يوم وليلة" كل من: خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.



وكان الفيلم قد سبق وشارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، وحصل أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل، وحصلت حنان مطاوع على جائزة تقديرية، كما جرى اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان "مالمو" للسينما العربية، للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة، بعد أن تم تنظيم العرض العالمي الأول للفيلم في حفل ختام المهرجان.



أما فيلم "بنات ثانوي" تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، على رأسهن الفنانة جميلة عوض التي تدرس في مدرسة حكومية، وتجسد جميلة دور طالبة في الثانوية العامة تدعى "سالي محمد" بقسم العلمي.



الفيلم بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، هنادي مهنا، مي الغيطي، هدى المفتي، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.