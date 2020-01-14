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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يرأس أول اجتماع للأعلى للصحة العامة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:53 م
اجتماع للأعلى للصحة
اجتماع للأعلى للصحة العامة
بنى سويف - محمد حفيظ
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ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع للمجلس الأعلى للصحة العامة بالمحافظة والذي قد أصدر قرارا بتشكيله برقم 58 لسنة 2020، ليختص بوضع السياسة الملائمة للقطاع الصحي بالمحافظة، وتنمية الرعاية الصحية وخدماتها ودراسة وتحديد أولويات تنفيذها، والتنسيق بين كافة المؤسسات الطبية بالمحافظة.

وسيقوم المجلس الذي سيعقد شهريًا بدراسة المشكلات التي تعوق تقديم الخدمة الصحية على الوجه المطلوب بالمحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها.

حضر الجلسة الأولى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، ومسئولي الصحة، والطب البيطري، والإسعاف، والصيدلة، والتمريض، ومديري المستشفيات وغيرها.

وأكد محافظ بني سويف أن، المجلس بتشكيله الشامل لكل مكونات الصحة العامة بشري وبيطري، والمتكامل في مكوناته وأدواته وأعضائه، حيث يعد بذلك خطوة متميزة وجادة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تكون القطاعات الحيوية في مقدمة الأولويات، وأن يتم العمل من خلال فريق متكامل يضم مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتعمل في تناغم وتكامل من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن البسيط.

وأشار المحافظ إلى، أهمية وضع خطة وأجندة عمل وفق رؤية محددة تتضمن تحديد دقيق للواقع الصحي الحالي وفق معايير معتمدة، مع تحديد للمستهدف من مشروعات وإجراءات تدفع للأمام بمجال تحسين الخدمة الطبية والعلاجية، مع توفير معايير دقيقة لقياس الأداء وتقييم المنظومة بعد النجاح في تنفيذ هذه الأنشطة والإجراءات، مؤكدًا أن المعيار الحقيقي لنجاح المجلس هو تحقيق تغيير ملموس في مستوى الخدمة الصحية على مستوى المحافظة.

ناقش المجلس في جلسته الأولى عددًا من التحديات التي تواجه القطاع، وآلية التعامل معها، وتوفير البدائل والحلول لها حيث تم تبادل الاقتراحات والرؤى حول مشكلة النقص في الأطباء بالوحدات الصحية في القرى، بالإضافة إلى الاحتياج التخصصات النوعية والنادرة مثل: أطباء العناية المركزة والمخ والأعصاب وغيرها، ومشكلة الطوارئ وآليات دعم أقسام الطوارئ في مستشفيات الحكومة والجامعة والمستشفيات الخاصة.
محافظ بنى سويف يرأس أول اجتماع للأعلى للصحة العامة
محافظ بنى سويف يرأس أول اجتماع للأعلى للصحة العامة
محافظ بنى سويف يرأس أول اجتماع للأعلى للصحة العامة
محافظ بنى سويف يرأس أول اجتماع للأعلى للصحة العامة
محافظ بنى سويف يرأس أول اجتماع للأعلى للصحة العامة
محافظ بنى سويف يرأس أول اجتماع للأعلى للصحة العامة

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