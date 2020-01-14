إحباط هجوم صاروخي على مطار عسكري في سوريا

أحبطت الدفاعات الجوية السورية، مساء اليوم الثلاثاء، هجوما صاروخيا استهدف أحد المطارات العسكرية بمحافظة حمص.



وأوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان يستهدف مطار التيفور العسكري في ريف حمص الشرقي.



وأشارت الوكالة إلى أنه تم تنفيذ العدوان بطائرات مسيرة وصواريخ وتم إسقاط عدد منها، موضحة أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن الجهة المتورطة في الهجوم أو حجم الخسائر المادية والبشرية جراء الهجوم.