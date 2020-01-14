خبير استراتيجي: «قادر 2020» رسالة لمن يفكر في تهديد أمننا القومي

قال اللواء محمود خلف، الخبير الاستراتيجي، إن مناورة "قادر 2020"، تأتي ضمن برنامج للقوات المسلحة المصرية للمحافظة على درجات الاستعداد القتالي العالية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن هذه المناورة التدريبية لها أهداف متنوعة، وتحمل 3 رسائل سياسية.



وتابع أن الرسالة الأولى موجهة للشعب المصري لطمأنته، وأن القوات المسلحة تحتفظ بالاستعداد القتالي، وسرعة رد الفعل للتعامل مع كل التهديدات التي تواجه الدولة.



وواصل: "الرسالة الثانية لكل من يفكر في الاعتداء على الدولة المصرية، أو المساس بالأمن القومي، والرسالة الثالثة أن مصر دولة سلام ولا تعادي أي جهة، ولكنها في نفس الوقت تستطيع الحفاظ على أمنها القومي، ولديها استعداد قتالي عالي".

