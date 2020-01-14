داعشي مصري: لم تهزمنا طائرات أمريكا وإنما الظلم داخل التنظيم

قال الداعشي مصري الجنسية هيثم إبراهيم هيثم، في لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، إن سبب هزيمة التنظيم هو انتشار الظلم داخله.



وأضاف خلال لقائه الذي أذيع في برنامج "بالورقة والقلم" على شاشة "TEN": "ما هزمنا بطائرات أمريكا، وإنما عندما وجدنا في الداخل ظلم، أنا أدافع عن دين الله، لا عن أبو بكر البغدادي ولا الدولة الإسلامية، ولا يمكن أشبههم بالصحابة والخلفاء".



وأردف: "أنه من ملامح الظلم داخل التنظيم هو عدم توزيع الغنائم بالعدل، وإسناد الأمر لغير أهله، وهو ما أدى لهزيمة التنظيم".

