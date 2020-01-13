9 يتشاجرون بـ«الطوب» داخل قطار: «أنا اللي هقعد»

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، القبض على 9 طلاب تراشقوا بالحجارة داخل محطة قطار «رأس الحكمة» بسبب أولوية الجلوس على مقاعد قطار «القاهرة - مطروح».



تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد مطروح إخطارًا من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين قطار «القاهرة - مطروح» بأنه حال دخول القطار محطة سكك حديد «رأس الحكمة» دائرة قسم شرطة مطروح، حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين 9 من الطلبة بسبب أولوية الجلوس على المقاعد دون حدوث إصابات.



وتبيَن أن طرفي المشاجرة الطرف الأول 5 طلاب أعمارهم: 15، و16، و17 سنة، وطرف ثان 4 طلاب أعمار 16 سنة، جميعهم مقيمون دائرة قسم شرطة رأس الحكمة مطروح، وقاموا على أثرها بالتراشق بالحجارة عقب نزولهم من القطار بمحطة رأس الحكمة.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، ولم يؤثر ذلك على حركة سير القطار، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.