محمد عز يصور «الأخ الكبير» في بولاق

يواصل الفنان الشاب محمد عز، تصوير مسلسل الأخ الكبير، والذي يعرض حاليًا ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.



ويستمر التصوير لأيام في منطقة بولاق، بصحبة عدد من الفنانين الذين يقفوا أمام محمد عز؛ حيث يتم تصوير المشاهد الأخيرة من العمل لتدخل باقي الحلقات لمرحلة الميكساج والمونتاج.



المسلسل 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبوالعلا ويواجه تحديات الحياة، فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.



ويقوم ببطولة المسلسل بطولة محمد رجب، وأيتن عامر، وعبير صبري، وهبة مجدي، ودينا فؤاد، ومحمد عز، وأشرف زكي، ومحمود حجازي، وإيهاب فهمي، ورندا البحيري، وهاجر أحمد، وأحمد حلاوة، وحمادة بركات، ورانيا الملاح، وعدد آخر من الفنانين.