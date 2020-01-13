تعرف على مفاجأة فيلم دنيا سمير غانم الجديد

تعاقدت الفنانة دنيا سمير غانم، على بطولة عمل سينمائي جديد يحمل اسم "تسليم أهالي"، تعود من خلاله للشاشة العملاقة بعد غياب دام لأربع سنوات بعد آخر أعمالها "لف ودوران" مع أحمد حلمي عام 2016.



ويعد "تسليم أهالي" أول عمل بطولة مطلقة لدنيا سمير غانم على مستوى السينما، بعدما قدمت من قبل العديد من الأعمال الدرامية التي تظهر فيها في هذا الدور، إلا أنها في السينما كانت دائمًا تشارك نجم شباك، لتفاجئ جمهورها خلال هذا العمل الجديد.



الفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من ضمنهم هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.