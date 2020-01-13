كارول سماحة تغنى فى «جامعة مصر».. 24 يناير

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الناس يتقابلون عن طريق الصدفة ويتعرضون لصدمة شديدة بسبب الاختلافات الاجتماعية والثقافية بينهم، ويشارك في بطولة الفيلم بديع أبو شقرا، باميلا الكيك، منير معاصري، قصة الفيلم لكلوديا مرشليان، والمخرج باسم كريستو، في أول تجربة له في الإخراج السينمائي.

تحيي الفنانة كارول سماحة، حفلًا غنائيًا ضخمًا خلال أواخر يناير الجاري، في دار أوبرا جامعة مصر، وذلك حسبما أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".ونشرت كارول مقطع فيديو من حفل سابق لها وعلقت عليه قائلةً: "ألتقي مع جمهوري المصري بحفل استثنائي يوم الجمعة 24 يناير على مسرح دار الأوبرا جامعة مصر (مدينة أوكتوبر) الساعة الثامنة مساءً".تعيش كارول سماحة حالة نشاط فني كبير خلال الفترة الحالية، فبعد تقديمها عددًا من الحفلات الناجحة في مصر ولبنان ودول أوروبا، طرحت أولى تجاربها السينمائية والتي تحمل اسم "بالصدفة"، ولاقى نجاحًا كبيرًا في لبنان.