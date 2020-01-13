محب المكاوى عن ترشحه نقيبًا للمحامين: أنا تحت أمر جبهة الإصلاح

قال محب المكاوى، نقيب محامين شمال الدقهلية، الذى قررت النقابة بزوال قيده فى وقت سابق، إن الجبهة ما زالت لم تتوافق على أي أسماء للترشح فى انتخابات النقابة المقرر عقدها فى مارس المقبل، مشيرًا إلى أن مشكلته ما زالت قائمة مع النقابة العامة بسبب رفضه قرارات القيد التى أقرها سامح عاشور، نقيب المحامين.



وأوضح مكاوي أن الأمر ما زال ينظر قضائيًا، مؤكدًا على عمله بتنسيق كامل مع جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، قائًلا: "لو طلبوا أن أترشح نقيب هنزل ولو طلبوا أترشح عضو مجلس هنزل برضه"، مؤكدًا على أن هدف الجبهة هو تجميع المحامين ووحدتهم وإنكار الذات.



وتابع مكاوي أن الجبهة من المقرر أن تعقد عددًا من المؤتمرات واللقاءات الموسعة مع المحامين خلال الفترة المقبلة، وذلك لبحث التوافق عن الأسماء المرشحة، بالإضافة إلى وضع خطة عمل الجبهة خلال الفترة المقبلة.