فريدة الشوباشى: التخلى عن الصناعة سببًا لاندلاع الثورة

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن التخلي عن الصناعة وإهمالها جعل مصر في حالة سيئة، وهو ما أدى إلى لاندلاع الثورة، مردفة:"كنا نعيش في حالة أثرت سلبًا على الوضع الاقتصادي، حيث تم تفكيك المصانع التي نعمل بها، كان لدينا النصر للسيارات، البوارج البخارية، والبتروكيماويات، والحديد والصلب".



ولفتت خلال لقائها مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنها ليست ضد القطاع الخاص، لكن القطاع الخاص منذ 50 سنة لم ينشئ مصنع.



وأردفت:"نريد قطاع خاص منتج وليس مستورد، ويبني المصانع، اليوم نحن مع رئيس يجعلنا نملك قوت يومنا بتنمية الصناعات وتشجيع الاستثمارات البناءة التي تهدف إلى إنتاج يمكن تصديره، ويهدف إلى توفير الصناعات التكميلية، نحن لدينا رئيس فاهم أهمية الصناعة".