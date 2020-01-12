طارق فهمي: مصر أحبطت مخططات أردوغان الإرهابية بالمنطقة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن إقليم الشرق الأوسط بأكمله مضطرب بسبب الممارسات التركية، وصعود أطراف أخرى والتدخل في الأزمة الليبية لتسجيل موقف، والاستفادة من الثروات الليبية.



وأضاف طارق فهمي، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن التحرك التركي نحو ليبيا جاء لإعادة رسم حدود جديدة رغم عدم وجود حدود مشتركة بين ليبيا وتركيا، لافتًا إلى أن هناك تشابكات ثنائية وثلاثية بين دول عدة في المنطقة حول ترسيم الحدود البحرية.



وأكد "فهمي"، أن موافقة البرلمان التركي على تحريك قوات تركية إلى ليبيا شكله سياسي، ولكن مضمونه هو الحصول على ثروات الشعب الليبي، منوها بأن تحرك مصر السريع أحبط مخططات المليشيات الإرهابية وأردوغان في المنطقة.