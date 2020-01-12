مظلوم عبدي: أردوغان هو المرشد الفعلي للإخوان

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو المرشد الأعلى العملي والفعلي لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.



وأشار مظلوم عبدي، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TEN"، إلى أنه يوجد مرشدون آخرون، لكن عمليًا هو من يقوم بالوظيفة، يعتبر نفسه مسئولًا عن جميع التنظيمات سواء الإخوان أو الجماعات المنبثقة منها، حيث يحاول أن يسيطر على جميع المنطقة.



وأضاف: "أردوغان استخدم الدين، لأن لديه مشروعا توسعيا، كما أنه يستثمر أدوات أخرى في تطبيق مشروعه، مثل جبهة النصرة وداعش".



ولفت إلى أن سكوت العالم والقوى الدولية على ممارسات أردوغان في سوريا جعلته يتمادى في عدوانه، ومشاريعه الاحتلالية لمناطق أخرى، ويحاول عبر تنظيم الإخوان إعادة أمجاد الخلافة العثمانية السابقة، مردفًا: "في سوريا يتحجج بوجود الكردي، كذريعة للقيام بالعملية، عندما لا يكون هناك أكراد يستخدم حججا أخرى، يستطيع إيجاد الحجج".



وتابع: "إذا نجح اردوغان للدخول إلى ليبيا سيكون لديه محطات أخرى ليتدخل في شئونها، استراتيجيته التمدد وهي خطرة على شعوب المنطقة".