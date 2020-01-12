عزمي عبدالوهاب: ماهر زهدي ابتكر فن «السيرة الدرامية»

قال الكاتب الصحفي عزمي عبدالوهاب، إنه من الناس الذين شهدوا كيف كتب ماهر زهدي كتابه عن سيد مكاوي، معلقًا: "يكاد يكون كل فصل من كتابه ولد على يدي، وكيف يبحث عن توثيق المعلومة".



وأضاف عزمي عبدالوهاب، خلال حفل توقيع كتاب "سيد مكاوي.. صانع البهجة" لماهر زهدي، بمقر المركز الدولي للكتاب، أن ماهر زهدي يتعب كثيرًا لكي يوثق معلومة واحدة، كما أنه قام بعمل فن جديد اسمه السيرة الدرامية، وهذا الجنس الجديد يحتاج للحفر فيه وإكمال ما بدأه زهدي.



وتابع: "من سيأتي بعد زهدي لن يجد ما يكتبه، حتى ألحان مكاوي وغيرها ولم يكتف بمقطع دال أو شارح ولكنه كتب الأغنية كلها"، مؤكدا أن الثراء في كتابة ماهر زهدي عن زينات صدقي كثير جدًا، وبالتالي كان صعبًا لأن زينات ليس لها أي مادة كبيرة.



وأضاف، أن هذا المناخ كان ثقافيًا وفنيًا وسهلًا أن يكتب جاهين أو حداد ويغني مكاوي، والإذاعة هي النافذة التي تعلن، والآن هذا ليس موجودًا.