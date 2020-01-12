«فرصة تانية» لـ مرقس عادل مع ياسمين صبري

بدأ المخرج مرقس عادل تصوير أولى مشاهد المسلسل الدرامي "فرصة تانية" الذي يخوض بطولته مع الفنانة ياسمين صبري.



«فرصة تانية» من المقرر أن يعرض خلال الماراثون الرمضاني المقبل، حيق تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي عن فتاة تبحث عن العاطفة، وتم الاستقرار على 80% من الأبطال المشاركين في المسلسل.



المسلسل الرمضاني بطولة ياسمين صبري، دياب، أحمد مجدي، آيتن عامر، عمر الشناوي، محمود البزاوي، كريم عبدالخالق، وهبة عبدالغني، تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير.



وقدمت ياسمين صبري أولى بطولتها الدرامية خلال العام الماضي بمسلسل «حكايتي»، وشاركها البطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، وكان من تأليف محمد عبدالمعطي، ‏إخراج ‏أحمد سمير فرج، وإنتاج «سينرجي».