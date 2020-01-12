بوتين وكونتي يبحثان تسوية الأزمة الليبية

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في اتصال هاتفي، الوضع في ليبيا.



وقال بيان صدر عن الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن الاتصال تناول تبادل آراء حول الوضع في ليبيا وجهود تسوية الأزمة الليبية.



وأضاف الكرملين أنهما شددا على أهمية التزام كلا طرفي النزاع بوقف إطلاق النار المعلن اعتبارًا من اليوم، معربين عن استعدادهما للمساهمة في التحضير لمؤتمر دولي حول ليبيا، يعقد في العاصمة الألمانية برلين.