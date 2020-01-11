افتتاح الدورة الخامسة للملتقى الوطني للصحافة بالمغرب

افتتحت اليوم السبت بمدينة العيون المغربية، الدورة الخامسة للملتقى الوطني للصحافة، الذي ينظمه نادي الصحراء للإعلام والاتصال المغربي، بتعاون مع ولاية العيون الساقية الحمراء ومجلس المدينة ومحافظة العيون.

وبحسب المنظمين، يعتبر الملتقى الذي ينظم، تحت شعار (الشراكة الإعلامية ورهان تفعيل النموذج التنموي الجديد)، مناسبة لإبراز مساهمة الصحافة؛ بما ينهض به من مهام تتجلى في بث الخبر والمعلومة، وفي تحري الصدق والتصدي للأخبار الزائفة.

ويهدف اللقاء إلى "إعمال الفكر للمساهمة في الحفاظ على المنظومة الإعلامية، من تبعات الطفرة التكنولوجية التي حتمت عليها التأقلم مع عالم متسارع ليس بمستطاعه كبح إنسيابية النبأ".

وقال رئيس نادي الصحراء للإعلام والاتصال تقي الله أبا حزم إن الهدف من تنظيم الملتقى هو "الاستجابة للتحديات التي تجابهها المنظومة الإعلامية"، وأضاف "الدورة الحالية، تأتي امتدادا لنجاحات قدمها النادي في توجهه الرامي إلى الإسهام من موقعه، في لم شمل الزملاء".

بدورها، قالت بهية العمراني رئيسة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إن النموذج الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية ومسارها، رهين بالتكيف مع التطور الإلكتروني وما تتيحه تكنولوجيا الوسائط المتعددة.

وحذرت العمراني من الوجه السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي و"المسيء للمهنة من قبيل بث وترويج الأخبار الزائفة".

وفي الجلسة الافتتاحية للملتقى، دعا رئيس لجنة المنشأة الصحفية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة نور الدين مفتاح، إلى تعزيز استقلالية الصحافة، مع رفع منسوب الثقة في الإعلام.

وأكد مفتاح أن نجاح هذا الهدف مرتبط بممارسة الحرية بمسئولية، وبإعمال مقتضيات مدونة الصحافة والعمل بعزم وإرادة لتحقيق التقدم المنشود، لكون تنمية المنظومة الإعلامية يوجب مناخًا اقتصاديًا مسندًا وداعمًا.

ويتناول الملتقى ثلاث جلسات موضوعاتية، تتعلق بـ"النموذج الاقتصادي للمنظومة الصحفية بالمغرب ورهان مواكبة الأبحاث الكبرى"، و"المنظومة الإعلامية ورهانات التدبير وإيجاد حلول التمويل"، و"دراسة الجمهور وآفاق تطوير الخطاب الإعلامي".