الجمعة 10 يناير 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير قانونى يطالب العراق برفع شكاوى دولية ضد إيران

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:52 م
طارق حرب الخبير القانوني
طارق حرب الخبير القانوني العراقي
رباب الأهواني
طباعة
قال طارق حرب، الخبير القانوني العراقي، إن إيران انتهكت السيادة العراقية بقصفها قاعدة "عين الأسد" التي توجد فيها القوات الأميركية.

وأضاف "حرب" خلال مقابلة مع برنامج "أخبار الآن"، المذاع على قناة "الآن"، اليوم الجمعة، أن القاعدة التي قُصفت هي قاعدة عراقية توجد فيها القوات الأميركية، وليست قاعدة تابعة للولايات المُتجدة.

كما أوضح أن "إيران استخدمت صواريخ تتسبب فى تلوث بيئى، مطالبًا العراق بأن يرفع شكوى دولية ضدها لانتهاكها السيادة العراقية.

كما انتقد وجود فصائل مُسلحة موالية لإيران تعمل على تنفيذ مشاريعها والمشاركة في حرب، وطالب وزارة الخارجية العراقية بموقف أكثر صرامة تجاه إيران.

تعرضت قاعدة "عين الأسد" العسكرية بمحافظة الأنبار غرب العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في العراق لهجوم صاروخى في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء، وقال التليفزيون الإيرانى، في نبأ عاجل، إن الحرس الثوري هو من نفذ الهجوم الصاروخى الذى استهدف القاعدة.

وأعلن مصدر أمنى عراقي استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق بـ9 صواريخ، حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، أن القصف الصاروخى جاء ردًا على مقتل قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني في بغداد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائبة عراقية تطالب الحكومة بإيقاف عمليات التحالف الدولى فى بلادها

فصائل موالية لإيران تحرق العلم الأميركي وتدوس على صور لترامب في بغداد

العراق يدين القصف التركي على إقليم كردستان

مسؤول مخابراتي كبير يؤكد قصف "إسرائيل" للحشد الشعبي

موضوعات متعلقة

منذ يوم

حقيقة العثور على جثة «مراهقة الهجانة» دون أعضاء

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل إنشاء مدينة طبية عالمية بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة: لا صحة لإلغاء معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه

منذ أقل من ساعة

الخارجية: بيان أثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة مضلل

الصور

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

image description

سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

الأكثر قراءة

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

3 احتمالات فى اجتماع واشنطن لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

اختناق أسرة استخدمت الأخشاب لتدفئة المنزل بزفتى

أيام زمان

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

الصحة

الباراسيتامول يحولك لـ«زومبي»

أعراض خفية تشبه الإنفلونزا تؤدي لنوبات قلبية

دراسة: مناشف الحمامات منازل للجراثيم

اللسان أحد الأسباب الرئيسية للاختناق.. تعرف على السبب

الرئيس نيوز

تطور مفاجئ.. استدعاء نانسي عجرم وتفريغ الهواتف المحمولة

"الناتو" يرجح سقوط الطائرة الأوكرانية بنظام صاروخي إيراني

عقوبات أمريكية ضد 8 مسؤولين من قوات الباسيج والمجلس القومي الإيراني

مصر ترد على «مغالطات» إثيوبيا بشأن اجتماع سد النهضة: «مرفوضة جملة وتفصيلا»

منوعات

أستراليا تنهي حياة الحيوانات المصابة بحروق

أجمل 5 قلاع في الدنمارك.. إحداها تشبه القصص الخيالية

ثوران بركان جبل "بوبوكاتبتبيل" في المكسيك

بـ 9 ملايين يورو.. مجوهرات مسروقة للبيع في إسرائيل

كشكول

شاهد.. تعليمات هامة من التعليم بشأن امتحانات الثاني الثانوي

عميد دار علوم: هناك حملة ممنهجة لتشويه صورتي بتصريحات مزيفة

"أمهات مصر": مذاكرة وفهم موضوعات مادة التربية الدينية أهم من الدرجات

بعد قرار الوزير.. هل تقضي "365 صحة" على "مرمطة المرضي" أم تكون شو إعلامي؟

إسلام سياسي

الأزهر يستجيب لـ «زينب بكير»: «نتواصل معها لتوفير حياة كريمة لها»

الأوقاف: الخيانة والعمالة أحد أسباب سقوط الدول

ما حكم عدم السماع لخطبة الجمعة؟

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بمسجد الفتح الملكي بعابدين

مقالات الرأي
محمد المعتصم
رجب طيب «أردوغاز»
ماجد حبته
السهو والخطأ.. وخبراء المصاطب!
د. محمد عفيفي
هزيمة 67.. التيار الإسلامي والعصر العثماني
مدحت بشاى
الثقافة الاجتماعية والزمن الذي عزّ فيه الشرف
المزيد

الثقافة

ورشة حكى عن قصص الأنبياء بـ«ثقافة القاهرة»

«قهوة حبشي» و«اللذة والمتعة» على مائدة دار العين.. الثلاثاء

«الدرس الأول» فى افتتاح أسبوع الفيلم الفلسطينى الرابع بالهناجر

مصادر: أحمد أبو خنيجر يفوز بجائزة ساويرس للمرة الثالثة

صفحتنا ع الفيس بوك