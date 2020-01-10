خبير قانونى يطالب العراق برفع شكاوى دولية ضد إيران

قال طارق حرب، الخبير القانوني العراقي، إن إيران انتهكت السيادة العراقية بقصفها قاعدة "عين الأسد" التي توجد فيها القوات الأميركية.



وأضاف "حرب" خلال مقابلة مع برنامج "أخبار الآن"، المذاع على قناة "الآن"، اليوم الجمعة، أن القاعدة التي قُصفت هي قاعدة عراقية توجد فيها القوات الأميركية، وليست قاعدة تابعة للولايات المُتجدة.



كما أوضح أن "إيران استخدمت صواريخ تتسبب فى تلوث بيئى، مطالبًا العراق بأن يرفع شكوى دولية ضدها لانتهاكها السيادة العراقية.



كما انتقد وجود فصائل مُسلحة موالية لإيران تعمل على تنفيذ مشاريعها والمشاركة في حرب، وطالب وزارة الخارجية العراقية بموقف أكثر صرامة تجاه إيران.



تعرضت قاعدة "عين الأسد" العسكرية بمحافظة الأنبار غرب العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في العراق لهجوم صاروخى في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء، وقال التليفزيون الإيرانى، في نبأ عاجل، إن الحرس الثوري هو من نفذ الهجوم الصاروخى الذى استهدف القاعدة.



وأعلن مصدر أمنى عراقي استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق بـ9 صواريخ، حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، أن القصف الصاروخى جاء ردًا على مقتل قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني في بغداد.