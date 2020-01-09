حورية فرغلي تكشف أسباب موافقتها على «استدعاء ولي عمرو»

تشارك الفنانة حورية فرغلي في الماراثون السينمائي الجاري في بطولة فيلم «استدعاء ولي عمرو» ويقوم بإخراجه أحمد البدري.



وحول أسباب موافقتها على تقديم العمل، قالت حورية لـ«الدستور»: «كنت متخوفة جدًا من الدور لأنه كوميدي، لكن ما جعلني متحمسة للعمل هو تواجد المخرج أحمد البدري، لأن هناك كيمياء تجمعنا، وهو مخرج شاطر يعرف كيف يدير أدواته بشكل جيد، وهو فيلم خفيف لايت كوميدي بشكل كامل».



وتابعت: «أعتقد أن الجمهور في حاجة لمشاهدة عمل كوميدي خلال الفترة الحالية، والعمل مليء بهذا الشكل من الدراما خلال أحداثه، كما أن العمل يتناول قصة رومانسية تجمعني بالفنان محمد عز، في قالب من الكوميديا».



وعن دورها، قالت: «الدور عبارة عن فتاة تعود لسن المراهقة وأيام المدرسة، وهي زوجة للفنان محمد عز، الذي وجدته فنانا مميزا وذا طابع كوميدي خلال أحداث العمل، الذي تحدث عن الطفل عمرو والذي أقدم دور والدته».



«استدعاء ولي عمرو» تأليف محمد سمير مبروك، بطولة حورية فرغلي، محمد عز، سماح أنور، صبري فواز، محمد لطفي، محمد يونس، انتصار، إخراج أحمد البدري.