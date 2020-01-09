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محافظات

الأمطار تغرق الإسكندرية

الخميس 09/يناير/2020 - 09:42 ص
الأمطار تغرق الإسكندرية
الأمطار تغرق الإسكندرية
أحمد عاشور
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شهدت منطقة العامرية غرب الإسكندرية غرقًا كاملًا لشوارعها، وذلك عقب تأثرها بالنوة التي ضربت البلاد خلال تلك الأيام.

وصنع الأهالي مسارات آمنة لعبور المشاه وعبور السيارات والتكاتك، لتسهيل حرك السير.

كما شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم أمطارًا غزيرة على معظم أنحاء المحافظة.


وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفقد تمركز سيارات الصرف الصحي بالطريق الصحراوي بالكليو ٢٣.٥ أمام قرية الجراري وأمام مسجد الفرقان؛ للتأكد من تصريف مياه الأمطار وتنفيذ الحلول المؤقتة والعاجلة لتصريف مياه الأمطار بالمنطقة.

وذلك لحين تطبيق الحل الدائم لمعالجة مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة، وللاطمئنان على تواجد جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة على الأرض خلال نوة الأمطار الغزيرة.

وشدد المحافظ على مسئولي شركة الصرف الصحي بالاستمرار في نقل مياه الأمطار إلى الحارة الجانبية لعدم إعاقة حركة المرور أمام مسجد الفرقان، واستفسر عن عدد سيارات الشفط المتمركزة لخدمة المنطقة وسعتها، وعن وجود مطابق وشنايش لتصريف الأمطار.

يذكر أن محافظة الإسكندرية نفذت بمشاركة من المجتمع المدني، مشروع خط تصريف مياه الأمطار بالطريق الصحراوي أمام قرية الجراري بالكيلو ٢٣.٥ لنقل مياه الأمطار من أمام الجراري إلى الجانب الآخر من الطريق الصحراوي من خلال عربات وبدالة أعلى كوبري المشاة لنقل المياه من الحارة القبلية لتوصيلها للجانب الآخر من الطريق حتى مصرف غرب النوبارية، وذلك لحين تنفيذ الحل الدائم.

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