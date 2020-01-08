قنديل: 85% من أراضي ليبيا تحت سيطرة جيشها الوطني

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن فكرة الغزو التركي لليبيا ليست جديدة، موضحا أن ليبيا تدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية منذ عام 2014.



وأضاف في حواره اليوم مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج المواجهة، المذاع على فضائية extra news، أن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية، حاول أن يحول تواجده المؤقت في السلطة ودوره المحدود إلى دور دائم وشرعي، منوها إلى أن السراج ليس رئيسا منتخبا لليبيين.



وأوضح أنه يجب تحرير ما تبقى من أراضي ليبيا الموجودة في يد الإرهابيين، لافتا إلى أن 85% من الأراضي الليبية تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي، و95% من الموارد النفطية تحت سيطرة الجيش الليبي.



واستكمل أن تحرير مدينة سرت الليبية، هو تطور مفاجئ، مضيفا: "أريد أن أهديه لمن كانوا يتساءلون مصر ستحارب أم لا؟".

