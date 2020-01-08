تامر أمين رافضًا المزايدة على «صلاح»: ادعموه (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، إن حفل اختيار أفضل لاعب أفريقي لعام 2019 والذي احتضنته مدينة الغردقة، أمس، حصد ردود أفعال ممتازة حول جمال التنظيم وسحر المناظر الطبيعية الخلاّبة.



أضاف أمين، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قال بعد الحفل: "أدعوا كل سكان العالم لزيارة مصر"، لحضوره الحفل في سهل حشيش فقط، مؤكدًا أنه لو قام بجولة في المناطق والقرى السياحية، فإنه سيقيم في مصر.



تابع "نبارك لساديو ماني اللعيب الخلوق والمتواضع، رغم حزننا على عدم نيل محمد صلاح لجائزة العام الثالث على التوالي".



ووجه رسالة لمنتقدي محمد صلاح، طالبهم بعدم المزايدة عليه، مؤكدًا:"نحن لا نعلم بما يعانيه أو حالته النفسية وأنه ضد الهجوم على مو صلاح، لأنه يوجد فرق بين اللوم والعتاب والهجوم.



وأكد أن أمس كان يوجد هاشتاج باسم "عيب يا صلاح"، وغلبه اليوم هاشتاج "صلاح أسطورة"، وهذا هو الصحيح أن نكون خلف لاعب منتخب مصر الأول، مبينًا أنه من الداعمين لهذا الوسم.