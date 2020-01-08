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الشرنوبي يوضح حقيقة حذف أغانيه من «بنات ثانوي»

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:44 م
الشرنوبي
الشرنوبي
سناء إسماعيل
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رد الفنان محمد الشرنوبي، على الأخبار التي نشرت حول منع عرض أغانيه في فيلمه الجديد "بنات ثانوي"، والمعروض خلال الوقت الحالي بالسينما.

وقال خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر فضائية "دبي": "الفيلم به أغنية واحدة فقط اسمها (أحلامنا) تغنيها رشا الشرنوبي، شقيقتي، وهي الأغنية الوحيدة في الفيلم من الأول".

كما أكد المنتج أحمد السبكي، كلام الشرنوبي، قائلًا: "من قال إن الفيلم به أغنية للشرنوبي، وصاحبة المشكلة مع الشرنوبي تريد أن تقول إنها منعت أغنية للشرنوبي، وهذا كذب لأن الشرنوبي لم يغني أصلًا في الفيلم".

"بنات ثانوي" بطولة هنادي مهنى، مي الغيطي، هدى المفتي، جميلة عوض، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، ومن إنتاج أحمد السبكي، بطولة عدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

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