مستشار بأكاديمية ناصر: حرب أمريكا مع إيران فكرة مستبعدة

قال اللواء محمود خلف، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن فكرة حرب أمريكا مع إيران غير متوقعة، لأن الحسبة الإيرانية الفارسية لا تقول ذلك.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية "mbc" مصر، أنهم يعتمدون على فكرة ميل الجذع عندما تكون العاصفة شديدة، وبالفعل إعلان جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، يحمل رسائل بينية وسط الكلام.



وأكد أن رد الفعل الذي قامت به إيران هو لإرضاء الرأي العام، وعلى الطرف الآخر لا يوجد تصعيد، مشيرًا إلى أن جواد ظريف، ممنوع الآن من دخول الولايات المتحدة.



وتابع: "ترامب أعلن أكثر من مرة أنه يود التفاوض مع إيران، لأن لعباها يثيل على المنطقة العربية تاريخيًا ويعيشون تاريخ الفرس والعظمة ولذلك يهتمون بالنووي".



وأوضح أن إيران لن تكف عن التآمر على الدول العربية؛ لأن مشكلتها ليس في إيران ذاتها ولكن في أدواتها الموجودة في المنطقة العربية فهي موجودة في العراق، وسوريا ولبنان وغزة، لأن وكلائها هم الأخطر والتي تواجه المجتمع الدولي وتواجهنا أكثر في المنطقة العربية.



وأشار إلى أن رد الفعل الأمريكي في هذا الاتجاه أنه يرى أن الضغط الاقتصادي مطلوب، وهذا ما تقوم به الولايات المتحدة، وهذا سلاح أفضل من المعاملة الحربية، ويقلل من إمكانيته من الصرف على الوكلاء.

