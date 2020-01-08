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محافظات

بدء تنفيذ مشروع تطوير «ميت علوان» و«سخا» بكفر الشيخ

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:48 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مصطفى عنز
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عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اليوم، اجتماعًا؛ لمناقشة إجراءات البدء في تنفيذ مشروع تطوير منطقتي ميت علوان وسخا غير المخططتين بمدينة كفر الشيخ، طبقًا للخطة وملحق الاتفاقية السابق توقيعهما في هذا الشأن.

وأكد محافظ كفر الشيخ، حرص المحافظة على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للمشروع، وكذلك الحرص على إتمام الأعمال بالشكل اللائق بما يضمن تحقيق الهدف من المشروع، وهو تحسين البيئة العمرانية بالمنطقتين والتي تبلغ مساحتهما 80 فدانًا.

من جانبه، أكد المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، استعداد الصندوق الكامل لدعم المحافظات لتحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال تحسين البيئة العمرانية للمناطق السكنية التي يقطنون بها، مشيرًا إلى أن إجمالي تمويل الصندوق لمشروع تطوير منطقتى ميت علوان وسخا بمدينة كفر الشيخ، بلغ حوالي 90 مليون جنيه.

يأتي ذلك، في إطار التعاون المثمر بين صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ومحافظة كفر الشيخ، وإلحاقًا لملاحق اتفاقية التعاون التي تم توقيعها سابقًا لتطوير منطقتي ميت علوان وسخا غير المخططتين بمدينة كفر الشيخ.

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