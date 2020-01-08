سماع دوي انفجار ضخم في العاصمة الصومالية مقديشو

أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار ضخم في العاصمة الصومالية مقديشو، دون توضيح المزيد من التفاصيل، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا.



يأتي هذا في أعقاب الانفجار الذي شهدته العاصمة الصومالية مقديشو، الأسبوع الماضي، حيث انفجرت سيارة مفخخة نتج عنها سقوط أكثر من 60 قتيلًا، بجانب عدد كبير من المصابين.



وفي سياق منفصل، شهدت القاعدة العكسرية الأمريكية في عين الأسد في العراق هجومًا صاروخيًا من قبل ايران، التي أعلنت أنها مسئولة عن إطلاق الصواريخ، وذلك انتقامًا لمقتل سليماني قائد فيلق القدس قي الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية.