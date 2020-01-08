إيران تهدد باستهداف 104 أهداف أمريكية حساسة

قالت مصادر في الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء، إن ايران رصدت 104 أهداف أميركية حساسة في المنطقة تحت رصد طهران، وفقا لما أعلنت وسائل إعلام إيرانية.



وأضاف: سوف ندمر هذه الأهداف في حال حصول أيّ عدوان أميركي ضدنا.



يأتي هذا في أعقاب تعرض قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار غرب العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في العراق، لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.



فيما ذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، صباح اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر لم تكشف عنها، أن حزب الله اللبناني سيضرب إسرائيل إذا ردت الولايات المتحدة على القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في غرب العراق.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أنها سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.