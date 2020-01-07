هدية من الأسد لبوتين في دمشق (صور)

أهدى الرئيس السوري بشار الأسد، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كتابا أثريا، وذلك أثناء زيارة الأخير إلى العاصمة السورية دمشق.



وزار بوتين الكاتدرائية المريمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأهدى القائمين عليها أيقونة للسيدة العذراء عليها السلام.



وتعتبر الكاتدرائية المريمية من أقدم الكنائس الأثرية في دمشق ويعود تاريخها إلى بدايات انتشار المسيحية في المنطقة وهي مقر بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.