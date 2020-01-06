بث مباشر.. قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح

ينقل لكم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، في حفل قداس عيد الميلاد المجيد.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم؛ قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2020 بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المتوقع أن يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قداس عيد الميلاد المجيد؛ إضافة الى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين.

ويشارك أيضا في قداس عيد الميلاد المجيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة؛ والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد رئيس شمامسة الكاتدرائية.

