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فن

«هانكس» يحصد جائزة «CECIL B. DEMILLE» في جولدن جلوب

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:56 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب Golden Globe Awards لعام 2020، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فوز النجم توم هانكس بجائزة Cecil B. deMille سيسيل بي ديميل عن مجمل أعماله، والتي امتدت على مدار 40 عاما من العمل بهوليوود.

وفازت الممثلة الإنجليزية الشهيرة أوليفيا كلومان، بجائزة أفضل ممثلة بمسلسل تليفزيوني درامي، عن دروها بمسلسل الدراما والتاريخ الشهير "The Crown"، وحصدت الممثلة باتريشيا أركيت جائزة "جولدن جلوب" عن فئة أفضل أداء لممثلة في دور مساعد في مسلسل محدود، عن دورها في مسلسل "The Act"، وأعلن عن فوز النجم العالمي التون جون على جائزة أفضل أغنية عن الأغنية التي قدمها خلال فيلم "Rocketman" وتحمل اسم "I'm Gonna Love Me Again".

وفاز المسلسل الكوميدي الإنجليزي "Fleabag" للنجمة فيبي والر بريدج، بجائزة أفضل مسلسل تليفزيوني، وفازت الممثلة الأمريكية الشهيرة لورا ديرن، بجائزة جولدن جلوب لأفضل دور مساعد، عن دورها بفيلم الدراما "Marriage Story" للمخرج نواه بومباك، وفاز فيلم الحلقة المفقودة "missing link" بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، والمخرج الأمريكي الشهير كوينتن تارانتينو، فاز بجائزة جولدن جلوب لأفضل سيناريو عن فيلم الكوميديا "Once Upon a Time in Hollywood".

كما فاز الممثل براين كوكس بجائزة "جولدن جلوب" عن فئة أفضل أداء لممثل في مسلسل درامي، عن دوره في مسلسل Succession، والمذيعة الشهيرة إلين دى جينريس بجائزة " Carol Burnett Award "، والفيلم الكوري الجنوبي Parasite بجائزة أفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية، والممثلة الإنجليزية فيبي والر بريدج، جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة بمسلسل تلفزيوني كوميدي، وذلك عن دورها بمسلسل الكوميديا الشهير "Fleabag".

وفاز المسلسل العالمي الشهير "Succession" جائزة أفضل مسلسل درامي، وحصد النجم السويدي ستيلان سكارسجارد، جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل تليفزيوني في دور مساعد، عن دوره بمسلسل "Chernobyl"، كما أعلن عن فوز النجم المصرى رامي يوسف بجائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدى، كما أعن عن فوز راسل كرو، بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل بمسلسل تليفزيوني قصير، وذلك عن دوره بمسلسل "The Loudest Voice".

يذاع الحفل على قناة NBC الأمريكية، والتي تمتلك حقوقا حصرية في بث 2020 Golden Globes سواء على السجادة الحمراء أو بالحفل خلال توزيع الجوائز.

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