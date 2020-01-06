هيونداى تبيع 50 ألف سيارة دفع رباعى من موديل «باليسايد»

صرحت "هيونداي موتور"، اليوم الاثنين، بأنها باعت أكثر من 50 ألف سيارة من موديل "باليسايد" في السوق المحلية خلال العام الماضي، ما ساعد على إبقاء المبيعات السنوية للشركة في مستوى عالٍ.



وأظهرت بيانات المبيعات في "هيونداي" أن، 52،299 سيارة من طراز "باليسايد" قد تم بيعها في عام 2019 منذ إطلاقها في يناير.



وقد فضّل بعض المشترين المحتملين لسيارات الدفع الرباعي اختيار السيارة الرائدة "باليسايد" بدلًا من سيارة الدفع الرباعي متوسطة الحجم "سنتافي" العام الماضي، وسط مخاوف من استبدالها، أو المنافسة بين سيارتين من إنتاج نفس الشركة.



لكن أسعار "باليسايد" التي تفوق اسعار "سنتافي" ساعدت الشركة على تحقيق الحد المخطط من الأرباح، ومن المخطط إعلان أرباح "هيونداي" لعام 2019 في وقت لاحق هذا الشهر.



وتم بيع أكثر من 50،000 وحدة من كل موديل من الـ 9 موديلات محليًا خلال عام 2019، وهي: "باليسايد"، و"سنتافي"، و"جرانديور سيدان"، و"سوناتا سيدان" لشركة "هيونداي، بالإضافة إلى سيارات شركة "كيا موتورز" مثل "أفانتي" المدمجة، وأيضًا "كارنيفال"، و"سورينتو" بالدفع الرباعي، و"K7 سيدان"، وسيارة "مورنينج" الصغيرة.



وقد بلغ إجمالي مبيعات شركتي "هيونداي" و"كيا"، أكبر شركتين مصنعتين للسيارات في كوريا طبقًا للمبيعات، مجتمعتين 7.19 مليون سيارة في الأسواق العالمية العام الماضي، وهو ما يعد أقل من هدف المبيعات السنوي البالغ 7.55 مليون وحدة.



وتهدف الشركتان لبيع 7.54 مليون سيارة هذا العام من خلال إطلاق عدد من الموديلات الجديدة في الأسواق الكبرى.



وتشمل الموديلات الجديدة "GV80" بالدفع الرباعي، و"G80" سيدان التي ستُطلق تحت ماركة "جينيسيس" المستقلة التابعة لـ"هيونداي" في النصف الأول من 2020، وسيارة "توسان" بالدفع الرباعي من "هيونداي"، بالإضافة إلى إطلاق سيارة سبورتاج بالدفع الرباعي وسيارة "كارنيفال" من "كيا" في النصف الثاني من العام.