دارين حداد تشارك فى مسلسل تونسى رمضان المقبل

تستعد الفنانة دارين حداد للمشاركة في رمضان المقبل 2020، من خلال مسلسل تونسي يعرض على الفضائيات التونسية، منافسا لأعمال دراما رمضان.



وقالت دارين حداد في تصريحات لـ"الدستور" إنها لم تقرر بعد المشاركة في دراما شهر رمضان في مصر، مشيرة إلى أن هناك عدد من السيناريوهات التي يتم قراءتها خلال الفترة الحالية.



وتابعت دارين أنها ستسافر خلال الفترة المقبلة إلى دولة تونس لبدء استعدادات المسلسل الجديد، رافضة الكشف عن تفاصيله، مؤكدة أن هذه رغبة الشركة المنتجة.



واختتمت أنها انتهت من تسجيل أغنية جديدة مع الفنان أحمد الشوبكشي، وهي أغنية سينجل تحمل اسم "نص الدنيا"، مؤكدة أنها خلال الفترة المقبلة سوف تستعد لإصدار أول ألبوماتها الغنائية.