«تيوليب من أرض الموتى».. رواية جديدة لـ أماني عنان

صدر حديثًا عن دار الميدان للنشر والتوزيع رواية "تيوليب.. من أرض الموتى" للروائية أماني عنان، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51.



وقالت أماني عنان عن الرواية في تصريح خاص لـ "الدستور": "بدأت الفكرة عندما حدثت أمامي بالفعل فهذه الرواية تحمل قصتين لفتاتين من الأرياف عاشتا تفاصيل حلوة وغيرها مرة، والكثير من الأزمات والتحديات".



وأضافت "عنان": "الرواية أخذت مدة زمنية طويلة، كانت مجرد فكرة يظهر طيفها أمامي وربما تصل الفترة الزمنية إلى سبعة أعوام الي أن اكتملت هذا العام".



وتابعت: "الرواية تدور في إطار رومانسي اجتماعي، وتحمل بعض التفاصيل المخيفة، برغم أن تصنيفها لا يمت لأدب الرعب بقدر أجتماعيتها وانسانيتها".