«عاوز يفسد البلد».. آراء أٌقارب محمد ناصر وجيرانه فيه

عرضت قناة "الحياة"، تقريرًا مصورًا في مركز الفشن بمحافظة بني سويف، مع أقارب الإعلامي الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية محمد ناصر.



وقال محمد طارق علي، شقيق محمد ناصر، خلال التقرير، إن ناصر عمل في قناة "الشعب" بعد ثورة 25 يناير، واستمر فيها إلى أن قامت ثورة 30 يونيو.



وأضاف شقيق ناصر: "لحد شهر سبتمبر 2013 كان موجود في البلد، وبعد كده مشي، وبقى يقول كلام جارج، مش كلام معارض وإنما واحد عاوز يفسد البلد، وتحريض على الدم".



وقالت هيفاء عبدالرحيم، زوجة شقيق الأجير محمد ناصر:"ناصر مشي الأول، زوجته والأولاد كانوا هنا، بعد كده أخذهم، كان ممكن يحل مشكلته بأي طريقة آخرى".



ووجهت زوجة شقيق ناصر رسالة له، قائلة: "احنا عايشين في آمان يا ناصر، قبل الرئيس السيسي مكناش حاسين بأمان".



أما جيران ناصر، فرأوا أن ناصر تم إغوائه بالمال ليبث هذه الأكاذيب والفظائع عن مصر زورًا.