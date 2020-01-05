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«فتاة المنصورة»: الإعلام تناول تصريحات مزيفة على لسان والدي

الأحد 05/يناير/2020 - 09:15 م
فتاة المنصورة
فتاة المنصورة
محمود عرفات
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نفت زهرة ضحية حادث التحرش بالمنصورة، والمعروفة بـ "فتاة المنصورة" ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن أن والداه تبرأ منها وطردها من المنزل.

وقالت "زهرة"، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور": "كل ما نُشر في وسائل الإعلام عن تبرؤ والدي مني ليس له أي أساس من الصحة ومحض كذب"، لافتة إلى أن والداها اتصل بعها وأكد لها أنه لم يتحدث إلى أي وسيلة إعلامية عن الواقعة.

واستكملت أن وسائل الإعلام التي نشرت تصريحات على لسان والداها، التقطت صورًا في مكان على أنه منزلها ولكنها لا تعرفه على الإطلاق.

وأشارت إلى أنها تدرس في كلية هندسة بإحدى الجامعات الخاصة، مشيرة إلى أنها وقت حدوث واقعة التحرش، كانت هي وصديقتها مع بعض صديقاتهما البنات، وليس كما يشاع أنهما كانا مع شباب، وتخلوا عنهما بمجرد تعرضهما للتحرش.

واستكملت أنها لم تتعرض لأي مضايقات من قبل الشرطة بسبب حديثها في وسائل الإعلام عن واقعة التحرش، مؤكدة أنهما لن تتنازلا عن حقهما.

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