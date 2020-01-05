لحظة تبادل إطلاق النار بين زوج نانسى عجرم واللص (فيديو)

ومع إصرار السارق على التوجه إلى غرفة البنات، عاجله الطبيب فادي الهاشم بطلقات نارية أردته قتيلًا، وفقًا لموقع «النهار» اللبناني.





انتشر الفيديو الأول للحظة تبادل إطلاق النار بين زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والشخص الملثم المجهول الذي تسلل إلى منزلهم بغرض سرقتهم.وظهر اللص في الفيديو وهو ملثم بشكل كامل، وحاول التسلل داخل المنزل في وقت متأخر من الليل، ولكنه فوجئ بوجود زوج نانسي عجرم، الطبيب فادي الهاشم، أمامه الذي حاول أن يقنعه بالرجوع عن السرقة وإعطائه مبلغًا ماليًا ولكنه أصر على استكمال مهمته بالسرقة، وهددهم بقتل بناتهم.وقَتَل الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، فجر الثلاثاء، لصًا داخل منزله بعد أن حاول الأخير سرقة فيلته مهددًا إياه بمسدس صوت.وتمكن السارق من التسلل إلى الفيلا ليلًا، واستطاع إبعاد 3 حراس بعدما أشهر المسدس في وجوههم، وبعد ذلك عرض زوج نانسي عجرم عليه مالًا للمغادرة لكنه تابع سيره إلى غرفة النوم الخاصة ببناته مهدّدا بقتل مَن يعترض طريقه.