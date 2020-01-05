ولى العهد السعودى يجرى اتصالًا برئيس الوزراء العراقى

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حسبما أفادت "سكاى نيوز" منذ قليل.



وشدد ولي العهد السعودي خلال الاتصال مع رئيس الوزراء العراقي على حرص المملكة على أمن واستقرار العراق.



وكان قد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، صباح الجمعة، عنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني".



وقالت الوزارة في بيان: "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل"، مؤكدة أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ"قتل" سليماني.