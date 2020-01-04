-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رسالة من الباز لـ«الداخلية» في تحرش «فتاة المنصورة»

السبت 04/يناير/2020 - 10:53 م
محمد الباز
محمد الباز
أحلام عبدالرحمن
طباعة
وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، رسالة لوزارة الداخلية، بعد التصريحات التي أدلت بها مي ضحية واقعة التحرش في ليلة رأس السنة، والمعروفة إعلاميًا بفتاة المنصورة، بأن الذي ألقي القبض عليهم ليسوا نفس الأشخاص الذين تحرشوا بها وبصديقتها.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "لن يرضى أحد بأن يكون شباب أبرياء ضحية موقف مثل هذا، البنتين قالوا مش هم دول مينفعش نقول أصل التحريات قالت كذا".

وأردف: "لو شباب بلطجية أو ولاد ناس يحموهم، لا وزير الداخلية ولا مدير أمن الدقهلية يرضوا بشيء مثل هذا، ويجب التحري وإيجاد المتهمين الحقيقيين".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعجال التحريات في تحرش عاطل بفتاة شبرا

«فتاة المنصورة» آخرها.. أشهر حالات التحرش الجماعى فى مصر

«فتاة المنصورة» تكشف تفاصيل واقعة التحرش أمام النيابة العامة

«منقذ فتاة المنصورة»: 2000 شاب تحرشوا بيها وكانوا هياخدوها معاهم

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

الباز عن «اغتيال سليماني» و«فتاة المنصورة»: حالة تحرش جماعية

منذ حوالي 4 ساعات

لهذا السبب.. هددت نادية لطفي عادل إمام بالقتل

منذ حوالي 8 ساعات

«لغز المقبرة».. حقيقة البحث عن الإسكندر الأكبر بحدائق الشلالات

منذ يومين

تركيا تطالب رعاياها في طرابلس بالتوجه لمصراتة

الصور

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

image description

«ضحكة تحت المطر».. نوة رأس السنة تغرق شوارع الإسكندرية

image description

سقوط أمطار على بورسعيد (صور)

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

الأكثر قراءة

الباز عن التدخل التركي في ليبيا: مصر لن تخوض حربا

وصية «قاسم سليمانى» لزوجته

5 تحديات تواجه «كهربا» في الظهور الأول مع الأهلي

القوات البحرية تنفذ عملية برمائية فى البحر المتوسط (صور)

أيام زمان

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. هددت نادية لطفي عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

سر رفض أحمد بدير تجسيد شخصية موشي ديان

نجم الساعة

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

الصحة

الأملاح والسكريات سبب أساسي في الصداع النصفي

أفضل أطعمة يمكن تناولها في الشتاء

تحذير.. الإفراط فى شرب الماء يشكل خطرًا كبيرًا

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

الرئيس نيوز

المسماري: القوات الجوية استهدفت حافلات تقل مرتزقة أتراك

طقس الأحد.. ممطر شمالا شديد البرودة ليلا

فتاة المنصورة ضحية التحرش: لم أتنازل عن المحضر

الإعلام الإيراني ينشر وصية سليماني لزوجته

منوعات

فلكي كويتي: الأرض ستكون في أقرب نقطة للشمس غدًا

«الوحش».. أكبر زهرة في العالم

طريقة جديدة لتصبح شخصًا إيجابيًا

من دعاء هطول المطر.. «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا»

كشكول

ضحية التحرش بالمنصورة: لبسي مكنش ملفت وكان في حاجة غلط أنا مش فهماها

ضحية تحرش المنصورة: الناس تاجرت بفيديوهاتنا ومش هتنازل مهما حصل

عاجل.. التعليم تتيح تعديل التخصص إلكترونيا بالثانوية العامة

فتاة تحرش المنصورة تفجر مفاجأة تقلب موازين القضية بشأن المحضر

إسلام سياسي

"الأزهر" عن أحداث ليبيا: التدخل الخارجي يقود لحرب شاملة

المفتي: التطرف الديني لا سبيل له إلا العنف والإرهاب

كيف سارعت دار الإفتاء في مواجهة الإرهاب؟.. المفتي يجيب

الصوفى «حمزة آل الشيخ» وزيراً جديداً للبيئة الصحراوية بالجزائر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
ماجد حبته
جيفارا الشرق الأوسط!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
المزيد

الثقافة

سارة خليف تكتب: المصريون بين التحديات الداخلية والخارجية

مؤلفة ديوان «كحل ملون»: نصوصه مكملة لبعضها

مؤلف رواية «عابرة إلى مارسيليا»: كتبتها في 6 أشهر

«أمرخ».. رواية جديدة لدنيا حسين عن «يافي»

صفحتنا ع الفيس بوك