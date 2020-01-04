رسالة من الباز لـ«الداخلية» في تحرش «فتاة المنصورة»

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، رسالة لوزارة الداخلية، بعد التصريحات التي أدلت بها مي ضحية واقعة التحرش في ليلة رأس السنة، والمعروفة إعلاميًا بفتاة المنصورة، بأن الذي ألقي القبض عليهم ليسوا نفس الأشخاص الذين تحرشوا بها وبصديقتها.



وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "لن يرضى أحد بأن يكون شباب أبرياء ضحية موقف مثل هذا، البنتين قالوا مش هم دول مينفعش نقول أصل التحريات قالت كذا".



وأردف: "لو شباب بلطجية أو ولاد ناس يحموهم، لا وزير الداخلية ولا مدير أمن الدقهلية يرضوا بشيء مثل هذا، ويجب التحري وإيجاد المتهمين الحقيقيين".

