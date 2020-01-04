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«سيدات طردونا».. تفاصيل جديدة في «تحرش فتاة المنصورة» (فيديو)

السبت 04/يناير/2020 - 10:29 م
فتاة المنصورة
فتاة المنصورة
أحلام عبدالرحمن
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كشفت مي ضحية واقعة التحرش في المنصورة، المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة المنصورة»، عن تفاصيل واقعة التحرش بها ليلة رأس السنة.

وروت مي، تفاصيل الواقعة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، قائلة: "كنا خارجين نحتفل برأس السنة، ركبنا تاكسي والسائق نزلنا قبل المكان بسبب الزحام".

وأضافت: "وجدنا مجموعة شباب مشيوا ورانا، وبيصورونا، فجاء شباب آخرين بتتشاكل مع الناس اللي بتصورنا، ووقعت مشاجرة كبيرة، بتاع موبايلات شدنا ودخلنا محل الموبايلات".

ولفتت إلى أن صاحب المحل حاول حمايتهم في البداية، لكن عندما بدأ الشباب يلقون طوب على المحل، أجبرهم على الخروج.

وتابعت: "خرجنا من المحل، والعدد كتير، كان معانا شخص من أول الموضوع دخلنا عمارة، وداخل العمارة بعض السيدات دعمونا، وآخرين قالوا لنا اطلعوا برة، وبدأ الهجوم على العمارة عايزين يطلعونا".

وأردفت: "كلمت الشرطة قالوا جايين كمان شوية، ولم يأتوا، الشباب نزلونا، ووجدنا سيارة شرطة وقفت ومشيت تاني، ثم طلعنا البيوتي سنتر، واتصلت بأصحابي خرجونا، ركبت سيارة بيضاء ومشيت، كان حواليا 6 أشخاص بيحموني، وصاحبتي جت تركب العربية التانية كله كان ضدها، صاحبتي ركبت السيارة وقابلتني في شارع جيهان وأخدتها وروحنا".

ولفتت ضحية التحرش إلى أن شخصين ممن ألقت الشرطة القبض عليهم أصدقاؤها وكانوا يحاولون حمايتها، ويدافعون عنها، مردفة: "لم نتنازل عن المحضر، لكن عندما عرض بعض المتهمين، كانت المفاجأة الكبرى أنهم أطفال، لكن اللي اتعرضوا لنا كانوا كبار".

وأكدت مي، أنها لم تتنازل عن القضية، لكن الـ7 أشخاص المقبوض عليهم والذي عرضوا عليها مظلومون، وليسوا من ضمن من تحرشوا بها.

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