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متحدث البرلمان الليبي يكشف أبرز قرارات المجلس اليوم ضد حكومة الوفاق

السبت 04/يناير/2020 - 09:25 م
البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
محمود عرفات
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قال عبدالله بليحق، المتحدث باسم البرلمان الليبي، إن مجلس النواب الليبي كان على قدر التحدي الذي تواجهه ليبيا، حيث عقد اليوم جلسة طارئة في مدينة بنغازي، وخرج في هذه الجلسة بعدد من القرارات الهامة، وهذه الجلسة عقدت على خلفية إرسال قوات غازية إلى ليبيا.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن البرلمان اتخذ عدة قرارات منها عدم إجازة الاتفاقية الباطلة دستوريا الموقعة من قبل فايز السراج، والنظام التركي، وهي مذكرة التفاهم بترسيم الحدود البحرية، والتعاون الأمين والعسكري.

وواصل أنه جرى التصويت بالإجماع على إحالة فايز السراج، ووزير خارجيته ووزير داخليته إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى، لجلبهم الاستعمار إلى ليبيا.

وذكر أنه تم توجيه القوت المسلحة بتعطيل المنافذ البرية والبحرية التي تخضع تحت أيدي الميليشيات، تحسبًا لأي أوضاع جديدة.

وأشار إلى أن البرلمان صوّت بالإجماع على قطع العلاقات مع النظام التركي، بالإضافة إلى ضرورة دعم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، في جولته الخارجية التي يطالب فيها بسحب الاعتراف الدولي بحكومة فايز السراج.

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