شيرين رضا تدعم الجيش المصري بسبب موجة البرد: الأبطال المنسيون

حرصت الفنانة شيرين رضا، على دعم الجيش المصري إثر موجة البرد التي تشهدها مصر خلال الوقت الحالي.



ونشرت شيرين رضا، صورة لأحد الجنود بعد أن كسته الثلوج عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، وعلقت عليها قائلة: "في الجو البرد ده دعواتي وحبي وتقديري لمن يحمونا علي كل الحدود الأبطال المنسيين".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين رضا فيلم "الضيف"، بطولة خالد الصاوي، أحمد مالك، جميلة عوض، ويشارك الفنان ماجد الكدواني، محمد ممدوح، ومحمود الليثي، كضيوف شرف الفيلم، ومن تأليف إبراهيم عيسى.

