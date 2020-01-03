نهال عنبر: «هلبس الحجاب لو ربنا أراد» (فيديو)

قالت الفنانة نهال عنبر، إنه لم تصرح قط بأنها ضد ارتداء الحجاب، وإنما ضد اعتزال الفن، مضيفة: «أنا ممكن أرتدي الحجاب لو ربنا أراد».



وأضافت نهال خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج «تحيا الستات» المذاع عبر فضائية «النهار»: «أنا متدينة جدًا، أصلي وبقرأ قرآن كل يوم، مبعملش حاجة تغضب ربنا، لبسي كله محترم، ما عدا الحجاب».



من ناحية أخرى، كشفت نهال أنها تتطلع لإنشاء بيزنس خاص، مثل مطعم، أو بيوتي سنتر، مضيفة «خفت من الفشل وفكرت إني أبقى دكتورة، الحاجة اللي بفهم فيها».



ووجهت نهال، رسالة إلى السيدات، قائلة: «لا تتخذي قرار وأنت منفعلة، عيشوا حياتكم، كلنا عندنا مشاكل».