الجيش الليبي ينفذ غارات مكثفة على مواقع «الوفاق»

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو شن حملة قصفت بشكل مُكثف عددا من المواقع لمجموعات من الميليشيات في جميع محاور العاصمة طرابلس.



وذكرت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الغارات استهدفت مواقع تخزين الأسلحة والذخائر والآليات التابعة لقوات حكومة الوفاق.



وأضافت أنها استهدفت حافلة كانت تقل عددا من المرتزقة حاملي الجنسية السورية وتنقلهم من قاعدة معيتيقة العسكرية إلى مواقع أخرى.