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خامنئى يزور منزل قاسم سليمانى (صورة)

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:22 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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زار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، مساء اليوم الجمعة، منزل الجنرال قاسم سليماني، قائد «فليق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قُتِل في ضربة أمريكية؛ لتعزية عائلته، وفقاً لما ذكرته وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء.

وأوضحت الوكالة أن عددًا من المسئولين الإيرانيين زاروا منزل سليماني.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، صباح اليوم الجمعة، عن أنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني".

وقالت الوزارة في بيان: "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل"، مؤكدة أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ"قتل" سليماني.

وأضاف البيان: "أن الجنرال سليماني كان يعمل بكدّ على وضع خطط لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، وأن سليماني وفيلق القدس التابع له مسئولان عن مقتل المئات من العسكريين الأمريكيين وجرح الآلاف غيرهم".

وعقب إعلان نبأ مقتل سليماني، نشر ترامب في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للعلم الأمريكي دون أي تعليق.

وقُتِل سليماني وأبومهدي المهندس، نائب قائد هيئة "الحشد الشعبي العراقي" الموالي لإيران، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر اليوم الجمعة.

ويأتي مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس بعد 3 أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون للحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليماني، وتقدم بالتعازي لأقارب سليماني والشعب الإيراني، وقال إن عمل ونهج قائد "فيلق القدس" "لن يتوقّف برحيله ولن يبلغ طريقًا مسدودًا".

وأكد خامنئي أن "انتقامًا مؤلمًا سيكون في انتظار المجرمين"، وأعلن الحداد في البلاد 3 أيام عقب مقتل سليماني.
خامنئى يزور منزل قاسم سليمانى (صورة)
خامنئى يزور منزل قاسم سليمانى (صورة)

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