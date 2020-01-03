باكستان تحذر رعاياها فى العراق

أصدرت السفارة الأمريكية في باكستان، اليوم، تحذيرات أمنية للموظفين التابعين للحكومة الأمريكية في البلاد، عقب مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني خلال غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.



وأشارت السفارة الأمريكية- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن"- إلى أنها تطالب موظفي الحكومة الأمريكية في باكستان بتأجيل التحركات الرسمية غير الضرورية ومعظم التحركات الشخصية، بالإضافة إلى تجنب التجمعات.